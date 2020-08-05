Андрій Антоненко-Riffmaster, обвинувачений у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, розповів, що необхідну йому медичну допомогу в СІЗО почали надавати тільки тоді, коли цього від слідства стали вимагати народні депутати.

Про це він розповів в інтерв’ю “5 каналу”.

“Зараз у мене проблема з ногою – у мене варикоз. І завдяки адвокатам, народним депутатам мені надали допомогу, але неякісну. Моя нога сильно розпухла”, – сказав Антоненко-Riffmaster.

За його словами, варикоз з’явився через те, що в камері майже не можливо рухатися – вона маленька.

“У мене раніше була така проблема – узимку 2016 року мене оперували. І ось знову ця проблема з’явилася”, – розказав Андрій Антоненко.

Щодо умов у камері, то за його словами, там нещодавно зламалася витяжка і не було чим дихати. Згодом витяжку полагодили, але “краще не стало”.

Що стосується самої справи, то, за словам Антоненка, прокурори її саботують.

Раніше повідомлялося, що Андрій Антоненко готовий пройти слідчий експеримент – за умови, якщо його звільнять з-під варти, а потім одразу покажуть запис.