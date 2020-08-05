Про це він розповів в інтерв’ю “5 каналу”.
“Зараз у мене проблема з ногою – у мене варикоз. І завдяки адвокатам, народним депутатам мені надали допомогу, але неякісну. Моя нога сильно розпухла”, – сказав Антоненко-Riffmaster.
За його словами, варикоз з’явився через те, що в камері майже не можливо рухатися – вона маленька.
“У мене раніше була така проблема – узимку 2016 року мене оперували. І ось знову ця проблема з’явилася”, – розказав Андрій Антоненко.
Щодо умов у камері, то за його словами, там нещодавно зламалася витяжка і не було чим дихати. Згодом витяжку полагодили, але “краще не стало”.
Що стосується самої справи, то, за словам Антоненка, прокурори її саботують.
Раніше повідомлялося, що Андрій Антоненко готовий пройти слідчий експеримент – за умови, якщо його звільнять з-під варти, а потім одразу покажуть запис.
- В грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”.