Про це йдеться в статті #Букв “Друге Різдво в СІЗО. Як просувається справа про вбивство Шеремета”.

Варто відзначити, що слухати справу вирішили в закритому режимі. Однак журналістів всередину пропустили, і була доступна онлайнова трансляція.

Під час засідання суд не дозволив Антоненку вийти зі скляного боксу і сісти поруч зі своїми адвокатами.

У момент, коли прокурори намагалися обґрунтувати необхідність продовження арешту для музиканта, Антоненко наочно показав невідповідність доказів слідчих.

Так, музикант роззувся і попросив ще одну фігурантку справи – лікарку Юлію Кузьменко підійти до скляного боксу. Вони стали поруч, наскільки це було можливо.

І неозброєним оком була помітна різниця в зрості на половину голови.

Водночас на записах з камер відеоспостереження, які раніше представило слідство, видно, що чоловік і жінка, котрі заклали вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета, приблизно однакові на зріст.

“Ваша честь, шановний суд. Я вже не знаю, як це показати. Я стою босий. Юля також боса. Судова охорона може бачити, що я не стаю на пальці ніг. Ви бачите нашу різницю у зрості. На відео з камер спостереження злочинці були одного зросту, вони були у головних уборах і взутті. Я вищий за чоловіка з того відео, є експертизи. Також ви можете подивитися на мої ноги(в цей момент Антоненко встав на лаву, аби суддям було краще видно, ред.) – вони не короткі й товсті, як у чоловіка з відео. У мене не квадратні й рівні плечі. Вибачте, у мене не велика п’ята точка. Я не схожий на людину з відео, але досі за ґратами”, – наголосив Антоненко.

Він також зазначив, що готовий здати паспорт для виїзду за кордон. Крім того, він спростував заяви прокурорів про ризик підкупу свідків та експертів.

“Щодо ризиків. Я був за кордоном раз. У мене є закордонний паспорт, але я готовий його віддати. Я просив вас його забрати, просив про це прокурора. Цей ризик можна прибрати. Але прокурор прохання ігнорує і все одно продовжує розповідати про втечу за кордон. Щодо підкупу. Серйозно? Я живу з сім’єю в комуналці, в кімнаті. Я вже рік як не отримую зарплату, моя дружина втратила роботу. За які гроші й кого я маю підкупити?” – пояснив музикант.

Попри всі докази, суд продовжив термін арешту Антоненку до 7 лютого 2021 року.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.