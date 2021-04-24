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Справа Шеремета: Антоненко вже 500 днів перебуває за ґратами

Сьогодні, 24 квітня, виповнюється 500 днів як Андрія Антоненка який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, перебуває за ґратами.

Субота, 24 квітня 2021, 12:35

#Букви згадують основні моменти цієї справи.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

Крім того, захисники підозрюваних знайшли в версією слідства з десяток нестикувань, які викликають сумніви в обґрунтованості звинувачень.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

В червні 2020 року матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

Водночас, активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож  регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

Пізніше стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

Варто зазначити, що Антоненко є єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено з часу затримання – 14 грудня 2019 року. В лютому нинішнього року він написав листа, у якому розповів, що побоюється за своє життя.

Активісти, які всі ці дні підтримують Антоненка вирішили не робити акцію в цю суботу. Натомість вони очікують, що у вівторок, 27 квітня, на запланованому на 14:00 засіданні Шевченківського суду Києва в черговий раз буде розглянуто клопотання захисників Антоненка щодо запобіжного заходу.

Теги: фото, вбивство журналіста, справа Шеремета, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь

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