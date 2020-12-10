Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У четвер, 10 грудня, суд присяжних у Шевченківському райсуді Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Це засідання є останнім перед першою річницею арешту фігурантів справи та першим за останні 1,5 місяця.

На засідання спершу були допущені лише представники ЗМІ, судді, присяжні, представники обвинувачення, фігуранти справи — музикант та військовий Андрій Антоненко, медсестра Яна Дугарь та лікарка Юлія Кузьменко — та їхні захисники. До речі, вперше в засіданні брав участь новий адвокат обвинувачуваного Антоненка — Віталій Галенченко.

В суді також заявили, що розглядатимуть справу в закритому режимі “у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні”.

“Оскільки на минулому засіданні 21 жовтня 2020 року під час оголошення ухвали суду присяжних, особи, які виявили бажання бути поручителями та інші невідомі особи, що знаходились в залі судових засідань, почали голосно кричати, нецензурно та зневажливо висловлюватись на адресу суду присяжних, прокурора, поводити себе агресивно, порушувати порядок знаходження в суді тощо”, — йдеться в повідомленні суду.

Під час засідання сторони подали 9 клопотань. Це були, зокрема, клопотання захисту стосовно зміни запобіжних заходів для обвинувачених.

Адвокати Кузьменко вимагали дозволити їй зняти електронний браслет та скасувати цілодобовий домашній арешт, аби відновити її право на роботу.

Адвокати Антоненка вимагали змінити запобіжний захід з найсуворішого — тримання під вартою — на більш м’який.

Традиційно чимало осіб заявили про намір взяти фігурантів справи на поруки. Цього разу суд дозволив впустити у приміщення, де відбувалося засідання, лише двох осіб.

Утім, суд вирішив відхилити клопотання захисників та задовольнити клопотання прокурорів. Таким чином, запобіжний захід для всіх фігурантів справи було подовжено на два місяці.

“Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку з тримання на особисті зобов’язання залишити без задоволення. Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по 7 лютого 2021 року включно. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Юлії Кузьменко по 7 лютого 2021 року включно”, — оголосила головуюча суддя.

Строк дії накладених на Яну Дугарь зобов’язань також було продовжено до 7 лютого наступного року.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.