Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою ветерана АТО й музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила пресслужба суду.

Так, 5 травня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 3 квітня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України та продовжено щодо підозрюваного Антоненка строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 1 червня 2020 року включно.

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.