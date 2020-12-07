Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Під час засідання 7 грудня судді вирішили залишити без змін ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 21 жовтня. Тоді суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Антоненку до 19 грудня.
“Суд ухвалив клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення”, – сказала суддя.
10 грудня у Шевченківському суді буде засідання із продовження запобіжного заходу.
Зазначимо, повний текст мотиваційної частини ухвали буде оприлюднений 11 грудня.
Що відомо про справу Шеремета?
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.
Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.
- В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
- 18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
- 25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.
- 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.
- Підполковник британської армії, військовий експерт Глен Грант написав відкритого листа міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову і заявив, що немає прямих доказів того, що Андрій Антоненко пов’язаний з убивством українського журналіста Павла Шеремета.
- 21 жовтня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжних заходів для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Згодом під судом між активістами та правоохоронцями сталися сутички.