Київський апеляційний суд залишив підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") під вартою.

Про це повідомила пресслужба суду.

“12 березня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України та подовжено щодо підозрюваного Антоненка строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 4 квітня 2020 року включно”, – йдеться в повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 лютого 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Таким чином Антоненко перебуватиме під вартою до 4 квітня.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.