Про це повідомив юрист Леонід Маслов.
Заяву до ЄСПЛ 23 червня подав адвокат Дмитро Круговий.
Заяві Antonenko v. Ukraine присвоєно №29341/20.
Зазначається, що заява до ЄСПЛ подана у зв’язку з порушенням Україною статті 5 та § 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
На сайті “Сенс Україна” Леонід Маслов розписав деталі заяви.
- Раніше Європейський суд з прав людини підтвердив отримання скарг про незаконне затримання фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.