Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЕСПЛ).

Про це повідомив юрист Леонід Маслов.

Заяву до ЄСПЛ 23 червня подав адвокат Дмитро Круговий.

Заяві Antonenko v. Ukraine присвоєно №29341/20.

Зазначається, що заява до ЄСПЛ подана у зв’язку з порушенням Україною статті 5 та § 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На сайті “Сенс Україна” Леонід Маслов розписав деталі заяви.