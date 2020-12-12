У суботу, 12 грудня, під Офісом президента України провели акцію з нагоди річниці затримання ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка та інших фігурантів "справи Шеремета".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція називається “Похорон правосуддя. Річниця “справи Шеремета”.

Її організаторами є представники правозахисної ініціативи “Правотворець”, ініціатив “FreeRiff” і “FreeDrKuzmenko”, “Руху опору капітуляції”, “Національного корпусу” та інші.

Учасники акції виступають проти обвинувачень Андрія Антоненка, медика Яни Дугар і лікарки Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Вони відзначають, що слідство так і не надало доказів їхньої причетності до злочину.

“Ми прийдемо до Офісу президента, щоб символічно поховати правосуддя та справедливість. Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав та свобод людини в Україні за політичною мотивацією… За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії. Системно переслідуються люди з патріотичною позицією, активісти та волонтери, представники патріотичних та націоналістичних організацій”, – відзначали організатори акції.

Активісти принесли під Офіс Володимира Зеленського символічну труну і лампадки, пластикові квіти і вінки.

Також учасники акції періодично включали “Реквієм” і “Траурний марш”.

Після “похорону правосуддя” на Банковій вони планують відвідати МВС і Офіс генпрокурора.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.