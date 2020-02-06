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Справа Шеремета: прокурор намагався довести ультраправі погляди Антоненка мемами

Під час вчорашнього засідання у Печерському районному суді Києва представник державного обвинувачення намагався довести ультраправі погляди Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, мемами.

Четвер, 6 лютого 2020, 18:23

Про це йдеться в статті #Букв “Уїнстон Гітлер та Зіг Мороз. Як фігурантам справи Шеремета арешти продовжували”.

“Це зображення з фейсбук-сторінки Антоненка. На них ви можете побачити зображення Гітлера. Це, зокрема, доводить мотив Антоненка щодо вчиненого злочину”, – упевнено заявив прокурор Сергій Зузак.

В цей час на екрані почергово з’явилися два зображення. На першому – схожий на Гітлера чоловік, який тримає в руках новорічний подарунок. На другому – намальований чи Дід Мороз, чи Санта Клаус у чорній шубі, із свастикою на рукаві й піднятою правою рукою.

суд над Антоненко

суд над Антоненко

Фото: #Букви

Зала заходиться в реготі. Присутні згадують засідання у справі Юлії Кузьменко напередодні. Тоді прокурор Зузак також згадував фотографії Гітлера. Щоправда виявилося, що на картинці був Уїнстон Черчіль. А саме фото було мемом. Тобто візуальним жартом.

Одна з волонтерок, яка прийшла брати Антоненка на поруки, зазначила, що так половина бійців на фронті жартує.

“Це справді дуже смішно. Смішний доказ. Не можу стриматися”, – пояснила вона судді, який заявив, що вона порушуєте порядок в судовому засіданні.

Хвиля веселощів вляглася, коли слово взяли адвокати й сам Антоненко.

Вони вчергове пояснили, що підозрюваний вищій за імовірного злочинця на 10 см. Що таку експертизу, яка може допомогти з’ясувати різницю у зрості слідство проводило, але її нібито “ховають від судді”. Що експертиза ходи не може бути основним доказом. Адже не існує єдиної методології такого дослідження. І про це у висновках наголошував іноземний експерт Іван Бірч, на якого постійно посилається слідство.

Захисники також вчергове роз’яснили, що Антоненко намагався сховати макет міни МОН-50, оскільки злякався і не знав, що робити.

Сам підозрюваний наголосив, що цей макет він привіз додому після однієї із зйомок, на День сержанта. І так і не встиг повернути її у свою військову частину.

  • 5 лютого Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід музиканту і військовому Андрію Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Теги: дело Шеремета, прокурор, меми, суд

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