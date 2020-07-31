У Київському апеляційному суді не відбулося засідання щодо розгляду апеляційної скарги про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, засідання не відбулося через те, що прокурори не прийшли до суду.

У зв’язку з цим розгляд апеляції перенесли на вівторок, 11 серпня, на 11:30.

Нагадаємо, 17 липня Печерський районний суд Києва подовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.