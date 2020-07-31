Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, засідання не відбулося через те, що прокурори не прийшли до суду.
У зв’язку з цим розгляд апеляції перенесли на вівторок, 11 серпня, на 11:30.
Нагадаємо, 17 липня Печерський районний суд Києва подовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.