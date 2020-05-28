Справа Шеремета: слідчі змінили маршрут підозрюваним для підтвердження своєї версії, – ЗМІ

Слідчі Національної поліції, які розслідують вбивство журналіста Павла Шеремета, змінили маршрут жінки та чоловіка, які підкладали вибухівку під авто, щоб версія виглядала переконливою.

Про це повідомляють журналісти проекту “Слідство.Інфо”, посилаючись на текст нової підозри.

“Після цього Кузьменко Ю. Л. та Антоненко Ю. Л., виконавши розподілені на них організаторами функці, залишили місце паркування автомобіля Шеремета П.Г. за “найбільш безпечним” маршрутом від подальшого викриття правоохоронними органами маршрутом руху, встановленим у період 15.07.2016-20.07.2016 Дугарь Я.С. та іншими співучасниками: з вул.. Івана Франка звернули на вул.. В. Липинського, в подальшому через двори повернулися на вул. О. Гончара, де через провулок Чеховський звернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська і О. Гончара”, — йдеться у підозрі.

Проте журналісти показали відео з камер спостереження, які підтверджують, що маршрут підозрюваних не відповідає описаному у документі, зокрема – вони пішли далі.

Зазначається, що поліція “скоротила” маршрут для того, щоб версія, що чоловік і жінка, які підкладали вибухівку під машину Шеремета в ніч перед вбивством, повернулися у будинок на вул Гончара, 28Б, де, за версією поліції, на той час мешкав Антоненко. Хоча сам він це заперечує.

Згідно з раніше оприлюдненими і поліцією, й журналістами даними, у ніч з 19 на 20 липня 2016 року чоловік та жінка вийшли з арки на вулиці Гончара у Києві, пройшли дворами до авто Шеремета, куди жінка прикріпила вибухівку. Відповідно до відео з камер спостереження, вони залишили місце злочину прилеглими вулицями.

При цьому, відео, яке журналісти оприлюднили раніше, показує, що востаннє пара з’являється на алеї на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Під час брифінгу у грудні, коли міністр МВС Арсен Аваков оголосив про нові затримання в справі Шеремета, було оприлюднено саме той маршрут, який показували журналісти.

Крім того, ні журналісти, ні поліція раніше не демонстрували відео, яке підтверджувало б, що підозрювані “через двори повернулися на вул. О. Гончара”, як зазначено в тексті підозри.