Сьогодні, 4 вересня, в Шевченківському районному суді Києва розпочалося чергове судове засідання по справі вбивства Павла Шеремета, на якому мають обрати присяжних.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогодні до зали суду мають з’явитися 7 присяжних, кожного з яких – як сторона захисту, так і сторона обвинувачення – мають заслухати та поставити відповідні питання.

У випадку, якщо є сумніви щодо неупередженості присяжного, є право заявити йому відвід. В результаті відбору, має залишитися 5 присяжних, з яких 3 – основних та 2 – запасних.

В подальшому судовому процесі, присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для підозрюваних – Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Водночас, під судом вже зібралися активісти, які прийшли підтримати підозрюваних.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тому регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій.