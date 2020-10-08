Справа Шеремета: суд призначив нового присяжного

Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання.

Раніше Шевченківський районний суд Києва вирішив усунути Михайленка — чоловіка Анни Чупіної, яку автоматична система також обирала для розгляду справи.

Чупіна взяла самовідвід, зіславшись на те, що закон забороняє працювати разом з родичами. Михайленко самовідвід не взяв. Тому захист ще на початку хотів усунути присяжного, але суд відмовив.

Повідомляється, що після цього захист знову хотів усунути Михайленка, посилаючись, що закон зобов’язує присяжного правдиво відповідати на питання сторін, а людина ймовірно збрехала, коли сказала, що не живе разом з Чупіною. Тоді суд теж відмовився відсторонити Михайленка.

Потім прокурор звернувся в поліцію і попросив перевірити, чи дійсно Михайленко та Чупіна проживають разом. Після того, як інформація підтвердилася, усунути присяжного попросив вже прокурор, і суд це прохання задовольнив.

Після усунення присяжного Юрія Михайленка від розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, суд автоматично визначив нового присяжного.

“Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних визначено основних присяжних у складі Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Наталії Глоби”, – повідомила головуюча суддя.