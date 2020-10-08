Covid-19 Україна

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Справа Шеремета: суд призначив нового присяжного

Шевченківський районний суд Києва обрав Юрія Федоренка новим присяжним у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Четвер, 8 жовтня 2020, 18:29

Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання.

Раніше Шевченківський районний суд Києва вирішив усунути Михайленка — чоловіка Анни Чупіної, яку автоматична система також обирала для розгляду справи.

Чупіна взяла самовідвід, зіславшись на те, що закон забороняє працювати разом з родичами. Михайленко самовідвід не взяв. Тому захист ще на початку хотів усунути присяжного, але суд відмовив.

Повідомляється, що після цього захист знову хотів усунути Михайленка, посилаючись, що закон зобов’язує присяжного правдиво відповідати на питання сторін, а людина ймовірно збрехала, коли сказала, що не живе разом з Чупіною. Тоді суд теж відмовився відсторонити Михайленка.

Потім прокурор звернувся в поліцію і попросив перевірити, чи дійсно Михайленко та Чупіна проживають разом. Після того, як інформація підтвердилася, усунути присяжного попросив вже прокурор, і суд це прохання задовольнив.

Після усунення присяжного Юрія Михайленка від розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, суд автоматично визначив нового присяжного.

“Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних визначено основних присяжних у складі Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Наталії Глоби”, – повідомила головуюча суддя.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож  регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

  • В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
  • 18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
  • 25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.
Теги: справа Шеремета, суд, Юлія Кузьменко

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