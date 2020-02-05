Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку засідання суд дозволив сісти підозрюваному поруч з адвокатами.

Адвокат запросив приєднати до матеріалів дані по зросту людини на відео. Однак прокурор заявив, що експертизу зросту самого Антоненко не проводили, тому порівнювати висновок експерта про зріст людини на відео немає з чим. В результаті суддя відмовила в задоволенні даного клопотання.

Захист також просив приєднати до матеріалів справи заяви про готовність взяти Андрія Антоненко на поруки, які надали нардепи від “ЄС” Михайло Бондар і Яна Зінкевич, екс-нардеп Оксана Корчинська, ветерани та волонтери. Також адвокати просили приєднати до справи матеріали, які характеризують Антоненка, документи про його військових нагороди тощо.

Антоненко, в свою чергу, звернув увагу на свою бороду, і наголосив, що у нього вона була на концерті через день після вбивства інша, ніж у чоловіка на відео.

Він також зауважив, що спеціальних навичок як спецназівець не має, так як є штаб-сержантом. Підозрюваний додав, що в листопаді військові робили фотосесію до свята Дня сержанта. За його словами, вони фотографувалися з корпусом МОН, який пізніше у нього вилучили.

На вимогу адвокатів Антоненко в суді виступив музикант, лідер групи “Тартак” Олександр Положинський, який розповів звідки у підозрюваного взявся макет МОН-50, який використовувався в якості реквізиту.

За його словами, приблизно на початку літа 2016 року вони разом з Riffmaster-му їздили з концертами до українських військових. В цілому в зоні бойових дій вони дали більше 100 концертів.

Положинський зазначив, що для військових дуже важливо те, що до них приїжджають артисти, так як іноді на деякі локації навіть волонтери не можуть дістатися. За це військові часто дякують гостям, що можуть: командири підрозділів випускають офіційні подяки, бійці дарують підписані прапори тощо.

Після одного з концертів Антоненку подарували макет МОН-50.

“Я бачив зелений предмет, зовні схожий на міну, при мені його дарували Андрію Антоненку військовослужбовці ЗСУ, і я бачив, що всередині цей предмет був порожнім, він був безпечним”, – пояснив лідер групи “Тартак”.

Після цього суддя опитав поручителів підозрюваного і пішов до дорадчої кімнати.

Доповнюється…