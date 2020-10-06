У вівторок, 6 жовтня, Київський апеляційний суд розглядає апеляцію на арешт музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про апеляцію на рішення Шевченківського райсуду Києва про утримання Антоненка під вартою.

Варто відзначити, що на засіданні Андрія Антоненка випустили зі скляного боксу, і він зміг сісти поруч зі своїми адвокатами (раніше різні суди неодноразово відмовлялися задовольнити відповідне клопотання сторони захисту). Рішення апеляційного суду присутні зустріли оплесками.

Свою згоду взяти на поруки Антоненка вже висловили ряд осіб, в тому числі колишні та чинні народні депутати.

Варто відзначити, що під будівлею суду відбувається акція на підтримку Антоненка.

Як повідомляє в Facebook журналіст Стас Козлюк, перед початком засідання суду конвой дав близько 5 хвилин, щоб Антоненко міг поспілкуватися з дружиною і друзями.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.