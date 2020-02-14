Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила пресслужба суду.

“14 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання прокуратури та продовжено щодо підозрюваної Кузьменко строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 3 квітня 2020 року включно”, – йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва залишено без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.