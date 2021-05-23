«Справа Шеремета»: в Києві організовують благодійний концерт на підтримку Антоненка

Про це повідомляється в Facebook-акаунті Free Riff.

“Друзі, у вівторок, 25.05.2021 об 11:00 у Андрія, Юлі та Яни чергове судове засідання, а вже увечері ми всі побачимось на концерті підтримки родини Ріфа

Посилання на івент- 25.05 /ШЛЯХ ДО ВОЛІ / концерт на підтримку Андрія Антоненка (RIFFMASTER) / Docker Pub”, – йдеться у повідомленні.

Всі зібрані кошти будуть передані у сім`ю Антоненків.

“Нагадуємо, що Андрія Антоненка чекають на службі в ССО і тримають за ним його місце, але зараз він не отримує грошового забезпечення через цю “чортівню”, сподіваємось це скоро закінчиться, Ріфф повернеться до свого життя, а винні в фальсифікаціях понесуть покарання. То ж наразі допомога потрібна! Свободу політв’язням! Побачимось!” – повідомили організатори.

Варто зазначити, що відеоанонс концерту записали діти Антоненка.

Як сповіщалося, у п’ятницю, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу фігуранту справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Андрію Антоненку. Ветеран ССО та музикант тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Ввечері п’ятниці Антоненко вперше за понад 500 днів повернувся додому і побачився з дружиною, дітьми та друзями.