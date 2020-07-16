У реєстрі Міністерства юстиції немає методики, за якою робили "експертизу ходи" підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у відповіді Мін’юсту, яку опублікувало адвокатське об’єднання “Ореховский і Коломієць”.

“Ще раз про фальсифікацію “експертизи ходи” в справі Шеремета: тепер офіційно від Міністерства юстиції. Коротко нагадаємо, що т.з. експерти порівняли окремі ознаки двох (трьох) людей і власним візуальним співставленням за частковим співпадіння цих окремих ознак, прийшли до висновку про їх тотожність”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після того як адвокатам відкрили повний доступ до матеріалів, вони зробили запити до Мін’юсту щодо наявності методики такого порівняння ходи. Тобто чи є наукове підтвердження того, що так взагалі порівнювати можна.

Виявилося, що таку методику ніколи не реєстрували в Мін’юсті.

“Іншими словами т.з. експерти просто вигадали таку “експертизу ходу” і до науки, як і до судової експертизи, вона немає ніякого відношення. Отже, ще один доказ в кримінальне провадження про фальсифікацію справи Шеремета”, – наголосили захисники.