Про це йдеться у відповіді Мін’юсту, яку опублікувало адвокатське об’єднання “Ореховский і Коломієць”.
“Ще раз про фальсифікацію “експертизи ходи” в справі Шеремета: тепер офіційно від Міністерства юстиції. Коротко нагадаємо, що т.з. експерти порівняли окремі ознаки двох (трьох) людей і власним візуальним співставленням за частковим співпадіння цих окремих ознак, прийшли до висновку про їх тотожність”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після того як адвокатам відкрили повний доступ до матеріалів, вони зробили запити до Мін’юсту щодо наявності методики такого порівняння ходи. Тобто чи є наукове підтвердження того, що так взагалі порівнювати можна.
Виявилося, що таку методику ніколи не реєстрували в Мін’юсті.
“Іншими словами т.з. експерти просто вигадали таку “експертизу ходу” і до науки, як і до судової експертизи, вона немає ніякого відношення. Отже, ще один доказ в кримінальне провадження про фальсифікацію справи Шеремета”, – наголосили захисники.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.