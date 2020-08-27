З лікаря Юлії Кузьменко, яка є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю.

Про це повідомив у Facebook її адвокат Тарас Безпалий, опублікувавши відповідне фото.

Електронний браслет зняли 26 серпня.

“Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали постанову Шевченківського райсуду та зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю”, – написав адвокат.

Варто відзначити, що 11 серпня Київський апеляційний суд відпустив Юлію Кузьменко під домашній арешт після 8 місяців у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва на час розгляду справи по суті обрав запобіжний захід Кузьменко у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня поточного року включно.

Крім того, суд зобов’язав Кузьменко прибувати в суд на першу вимогу та здати документи для виїзду за кордон.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тому регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій.