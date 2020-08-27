Про це повідомив у Facebook її адвокат Тарас Безпалий, опублікувавши відповідне фото.
Електронний браслет зняли 26 серпня.
“Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали постанову Шевченківського райсуду та зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю”, – написав адвокат.
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Варто відзначити, що 11 серпня Київський апеляційний суд відпустив Юлію Кузьменко під домашній арешт після 8 місяців у СІЗО.
25 серпня Шевченківський районний суд Києва на час розгляду справи по суті обрав запобіжний захід Кузьменко у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня поточного року включно.
Крім того, суд зобов’язав Кузьменко прибувати в суд на першу вимогу та здати документи для виїзду за кордон.
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тому регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій.
- 18 серпня підозрюваним у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко було вручено обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
- 25 серпня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних.