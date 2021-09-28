Про це повідомили в організації “Рух опору капітуляції”.

Андрій Тетерук, заявник у справі щодо зриву спецоперації з “вагнерівцями”, отримав повідомлення від Офісу Генерального прокурора, що порушено провадження через невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня.

“Слідчий ДБР порушив частину 2 статті 382 Кримінального Кодексу “Невиконання рішення суду”. Посадовцям, що вчинили такий злочин, загрожує позбавлення волі терміном до 5 років із забороною займати певні посади, терміном до 3 років. Однак в ОГПУ не вказали особу, відповідальну за ведення слідства щодо злочинної бездіяльності ДБР. Процесуальне керівництво з боку ОГПУ здійснює прокурор Литвинюк, який і підписав повідомлення про відкриття провадження”, — зазначили в “РОК”.

Як сповіщалося, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань розпочати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”.

Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис.

Скаргу було проігноровано. Тоді було подано заяву до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Нагадаємо, парламентська ТСК щодо “вагнерівців” відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.