Державне бюро розслідувань провело обшуки у Нацагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомили у АРМА та ДБР.

АРМА сповістило, що обшуки проводять у приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників агентства.

“Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію”, — запевнили у відомстві.

Згодом ДБР пояснило, що обшуки провели у рамках розслідування справи щодо незаконного заволодіння понад 400 тисячами доларів. Ці гроші були на зберіганні в АРМА і переведені працівниками агентства на рахунки третіх осіб.

“Встановлено, що протягом листопада-грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства та адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тисяч доларів США, які були передані в управління АРМА. Вказані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного відношення”, — проінформувало Бюро.

В рамках обшуків було вилучено документи, після аналізу яких слідчі нададуть юридичну оцінку. Попередня кваліфікація правопорушення: заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України).