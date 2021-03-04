Covid-19 Україна

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Справа Стерненка: активісти анонсували поїздку на держдачу Зеленського 8 березня

Активісти анонсували акцію на підтримку Сергія Стерненка "Мовчання тримає за ґратами", в рамках якої вони поїдуть на державну дачу президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Четвер, 4 березня 2021, 20:36

Про це йдеться у події акції в Facebook.

“23 лютого Стерненка цинічно кинули за ґрати за те, що він не мовчав. За весь цей час Президент, гарант наших прав та свобод, не сказав нічого”. – заявили організатори.

Активісти зазначили, що Зеленський та команда “не роблять нічого, щоб репресивна машина судів припинила відмазувати злочинців та відправляти невинуватих людей у в’язницю”.

“8 березня ми їдемо нагадати про це президентові до нього на державну дачу. Невинні ув‘язнені не мають часу чекати”, – зазначили організатори.

Нагадаємо, що раніше прихильники засудженого до семи років ув’язнення активіста Сергія Стерненка оголосили про масову акцію протесту, яка запланована 9 березня на Майдані Незалежності біля Будинку профспілок, де у той день має відбутися з’їзд суддів, під час якого мають обирати нових представників Вищої ради правосуддя від судової гілки влади.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

У  залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

Теги: Сергій Стерненко

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