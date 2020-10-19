Про це повідомили у видавництві Vivat.
Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва зобов’язав Вахтанга Кіпіані – автора книги “Справа Василя Стуса” – і видавництво “Віват” прибрати з тексту згадування імені голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.
“Книгу Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб’юторів”, — йдеться у повідомленні.
Поки заборона суду не набула чинності, видавництво додрукує та випустить у продаж новий наклад книги про одного із найвідоміших представників українського дисидентського руху.
“Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу і ми маємо на це право”, — заявили у видавництві.
За попередніми оцінками, нова партія книг з’явиться у продажі 2 листопада. Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat або особисто у автора Вахтанга Кіпіані.
Нагадаємо, у вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність.
- Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на журналіста автора книги “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.
- Українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat через книгу “Справа Василя Стуса”.
- Також Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви через новину про фільм про Василя Стуса.
- 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд справи за позовом Віктора Медведчука, народного депутата від “Опозиційною платформи – За життя”, щодо інтернет-видання #Букви через новину про фільм про Василя Стуса.
- На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду, через що суд ухвалив рішення направити матеріали позову новим відповідачам, викликати їх на судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року.