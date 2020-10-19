Після заборони суду на розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса весь наявний тираж книги розкупили "за лічені хвилини".

Про це повідомили у видавництві Vivat.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва зобов’язав Вахтанга Кіпіані – автора книги “Справа Василя Стуса” – і видавництво “Віват” прибрати з тексту згадування імені голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

“Книгу Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб’юторів”, — йдеться у повідомленні.

Поки заборона суду не набула чинності, видавництво додрукує та випустить у продаж новий наклад книги про одного із найвідоміших представників українського дисидентського руху.

“Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу і ми маємо на це право”, — заявили у видавництві.

За попередніми оцінками, нова партія книг з’явиться у продажі 2 листопада. Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat або особисто у автора Вахтанга Кіпіані.

Нагадаємо, у вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність.