Держприкордонслужба та Морська охорона зреагували на повідомлення про підозру командирові корабля морської охорони Одеського загону морської охорони у справі з танкером "Delfi".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та на сайті Держприкордонслужби.

Як сповіщалося, 4 жовтня колишньому командирові корабля морської охорони повідомили про підозру щодо недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з подіями, пов’язаними з розливом нафтопродуктів з танкера “Delfi” у листопаді 2019 року біля узбережжя Одеси.

“За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля, перебуваючи у пункті постійної дислокації на судні морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, знав про наявні порушення у танкера “Delfi” та не вжив заходів щодо його затримання і конвоювання до найближчого порту”, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокура.

Зазначається, що під час огляду судна прикордонники встановили, що танкер перетнув кордон без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу – команда складалася з 3 осіб замість п’яти. А також було зафіксовано непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, нестабільно робочі системи зв’язку, відсутність палива та провізії.

“Внаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін», де стався витік нафтопродуктів”, – пояснили в Генпрокуратурі.

Відтак колишнього командира корабля Морської охорони звинуватили у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Реакція Держприкордонслужби та Морської охорони

“У зв’язку з цим (звинуваченням екскомандира, – ред) Держприкордонслужба та Морська охорона відомства зазначає, що в тій ситуації командиром корабля в повному обсязі вживалися всі вичерпні заходи відповідно до наданих йому повноважень”, – йдеться в повідомленні.

У повідомлені зазначили, що судно “Delfi” під прапором Молдови перебувало в територіальному морі України з закритим кордоном, користуючись свободою судноплавства відповідно до норм міжнародного права. Відтак факт незаконного перетину державного кордону відсутній.

У відомстві повідомили, що кораблем Морської охорони здійснювалося постійне спостереження за судном і при надходженні інформації від СБУ про можливу причетність судна до протиправної діяльності здійснила огляд.

“Під час перевірки прикордонники зафіксували низку порушень у суднових документах, було відмічено незадовільний стан самого судна, загрозу навігаційній та екологічній безпеці, особливо в тих погодних умовах, що прогнозувалися. Про це негайно були поінформовані взаємодіючі органи, до компетенції яких належить усунення виявлених порушень, зокрема Державна екологічна інспекція, Державна фіскальна служба, Адміністрація морських портів, Державна служба морського та річкового транспорту, СБУ та Нацполіція”, – заявили у відостві.

Також відбулась міжвідомча нарада представників всіх структур, до компетенції яких належало розв’язання питань з аварійним плавзасобом. Рішення наради зафіксовано протоколом, але конкретних дій із буксирування судна і постановки його в найближчий порт визначено не було. Зазначається, що доручень від інших структур підрозділам Морської охорони не надходило.

“При цьому, коли по відкритих каналах зв’язку капітан судна “Delfi” подав сигнал лиха, корабель Морської охорони залишався поруч, в готовності врятувати екіпаж до прибуття буксирів та катера Морської пошуково-рятувальної служби”, – наголосили у повідомленні.

Відтак Держприкордонслужба відстоюватиме ім’я та права офіцера, який “повною мірою виконав покладені на нього обов’язки”, оскільки не вбачає в його діях недбалого ставлення до служби.