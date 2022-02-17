За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології 64% респондентів вважають, що розслідування у справі ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) велося необ’єктивно.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Зазначається, що про саму справу Трухіна обізнані 79% респондентів, водночас лише 31,5% стверджують, що вони добре поінформовані про неї.

Переважна більшість опитаних — 64% вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно. В основному респонденти вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний нардеп.

Варто зазначити, що електорат партії “Слуга народу” 58% також вважає це розслідування необ’єктивним.

Зокрема серед респондентів 32% зазначили, що на слідство вплинуло керівництво партії “Слуга народу”. Дещо менше респондентів говорили про Президента України Володимира Зеленського — 21% і керівництво МВС — 20%.

Нагадаємо, що на оприлюдненому відео Трухін після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Пізніше Монастирський наголосив, що якби Трухін телефонував йому, то був би “посланий”.

Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів – 9%.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на місце ДТП не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.

Опитування провели методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2 004 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України. Вибірка репрезентативна для населення України віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,4%.