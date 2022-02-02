Про це повідомила Рудик у Facebook.
Справа стосується діяльності партії Голос у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні”, – наголосила депутатка.
Вона наголосила, що ДБР відкрило справу, базуючись на “даних з відкритих джерел”.
Тобто “в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?” – це і є логіка ДБР. Це – як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є”, – зауважила Рудик.
Вона нагадала, що ДБР, яке за півроку не змогло дізнатись, хто був за кермом автомобіля Трухіна, на відміну від журналістів УП.
Це те саме ДБР – яке рівно нічого не зробило по іншим гучним справам, які стосуються депутатів влади. Це те ДБР, яке добре працює тільки по трьом напрямкам: журналісти, опозиція, і ті, хто показують середній палець президенту”, – зазначила очільниця партії “Голос”.
Також Рудик додала, що справу відкрили в кінці 2021 року, коли опозиція гостро критикувала владу за бездіяльність у сфері безпеки, економіки та в протидії коронавірусу.
Ми не збираємося піддаватися тиску з боку влади. Ми будемо і надалі працювати, об’єднуватись, протистояти несправедливості та відстоювати свої позиції”, – резюмувала Рудик.
- Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.
- Нагадаємо, що народний депутат Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
- Після цього його виключили з партії “Слуга народу”, що припиняє його повноваження, як голови Полтавської обласної організації партії.
- Раніше 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.
- Також Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.