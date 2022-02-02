Державне бюро розслідувань викликало на допит очільницю партії "Голос", народну депутатку Кіру Рудик. Політикиня зазначила, що справа стосується діяльності партії у 2020 році. Однак додає, що вагомої підстави для відкриття справи немає.

Про це повідомила Рудик у Facebook.

Справа стосується діяльності партії Голос у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні”, – наголосила депутатка.

Вона наголосила, що ДБР відкрило справу, базуючись на “даних з відкритих джерел”.

Тобто “в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?” – це і є логіка ДБР. Це – як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є”, – зауважила Рудик.

Вона нагадала, що ДБР, яке за півроку не змогло дізнатись, хто був за кермом автомобіля Трухіна, на відміну від журналістів УП.

Це те саме ДБР – яке рівно нічого не зробило по іншим гучним справам, які стосуються депутатів влади. Це те ДБР, яке добре працює тільки по трьом напрямкам: журналісти, опозиція, і ті, хто показують середній палець президенту”, – зазначила очільниця партії “Голос”.

Також Рудик додала, що справу відкрили в кінці 2021 року, коли опозиція гостро критикувала владу за бездіяльність у сфері безпеки, економіки та в протидії коронавірусу.