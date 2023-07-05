Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону чоловікам призовного віку.

Джерело: пресслужба НАБУ

Відповідно до даних слідства, група осіб систематично отримували хабарі за включення в інформаційну систему “Шлях” відомостей, які надають право на перетин кордону через обласні військові адміністрації.

Нині справу кваліфікували за декількома статтями ККУ.

Зауважується, що наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

Про деталі справи мають повідомити згодом.

У НАБУ нагадали, що відповідно до обмежень, введених в Україні у звʼязку з дією правового режиму воєнного часу, виїзд чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни.

Зауважимо, раніше на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

У квітні стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 96 442 чоловіків отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон через систему “Шлях”. Успішно скористалися дозволом 66 474 особи, з яких 9373 не повернулися до України.

Довідка. Система “Шлях” – дає змогу прикордонникам за лічені секунди проводити перевірку осіб водіїв віком 18-60 років, яким дозволено виїжджати за кордон по гуманітарну допомогу. Статистична інформація надана адміністратором системи “Шлях” – Державною службою України з безпеки на транспорті, за період з 24.02.2022 по 31.12.2022 уповноваженими службовими особами внесено 160 616 записів.