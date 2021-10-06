Журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов дав свідчення парламентській ТСК щодо "вагнерівців". За підсумками він розповів про нестикування у версії парламентської комісії та виступив за проведення допитів всіх, хто знав про спецоперацію, зокрема, президента.

Про це йшлося під час його спілкування з журналістами після надання свідчень ТСК, повідомляють #Букви.

Як відомо, в серпні минулого року Юрій Бутусов одним з першим повідомив, що готувалася і була зірвана спецоперація із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”. ТСК мала заслухати Бутусова ще позаминулого тижня. Його запросила голова ТСК, нардепка від “Слуги народу” Мар’ян Безугла.

На брифінгу Бутусов спростував слова голови ТСК про погану підготовку спецоперації.

“З коментарів голови слідчої комісії можна було б навіть скласти уявлення, що це якась ініціатива, погано підготовлена, неперевірена інформація. Погано підготовлена операція, яку невідомо хто міг передати і що завгодно могло вийти, насправді ні”, — каже Бутусов.

Журналіст заявив, що знає про документи, яким, на його переконання, ТСК неодмінно має надати оцінку. Йдеться про план захоплення найманців, який, за його словами, був погоджений міністром оборони України Андрієм Тараном.

“Я стверджую, що існує документ за підписом Міністра оборони України, де повністю розписано план спецоперації і він затверджений міністром. Хочу нагадати, що в нас міністр кадровий генерал ГУР МО, і він на себе взяв відповідальність і санкціонував цю таємну операцію”, — наголосив Бутусов.

Він акцентував, що перенесення спецоперації, на відміну від її санкціонування, не було оформлене належним чином.

“Я вважаю, що дуже важливо встановити, чому план операції з захопленню терористів санкціонований, чому на це є письмовий наказ, а переніс операції, який призвів до провалу чомусь письмово ніхто не оформляв. Чомусь ніхто не віддав наказ, ніхто не розписався”, — сказав він.

Також Бутусов, спираючись на наявну в нього інформацію, наголосив на тому, що під час погодження перенесення операції були присутніми чимало людей.

“Створили колгосп в кабінеті президента. Запросили велику кількість людей, яким взагалі в силу своїх посадових обов’язків не треба було знати, що відбувається. А чому там був взагалі голова Офісу Президента Андрій Єрмак? Які його посадові обов’язки передбачають ознайомлення з військовими діями і таємними операціями спецслужб? Чому він це знав? Хто його запросив? Чому там був заступник голови Офісу Президента Роман Машовиць, наприклад. Чому знаходились в кабінеті секретарка Марія Левченко в кінці кінців? Який може вона мати стосунок до обговорення таємної операції з захоплення небезпечних 28 терористів?”, — обурився журналіст.

На його переконання, мають бути проведені допити усіх учасників операції та усіх, хто володів інформацією про неї, зокрема:

президент України Володимир Зеленський;

голова Офісу президента Андрій Єрмак;

радник Зеленського та заступник секретаря Ради нацбезпеки, начальник комітету з розвідки Руслан Демченко.

Щодо Єрмака та Демченка Бутусов також зазначив, що вони “мають офіційні стосунки з Російською Федерацією” та “в силу своїх посадових обов’язків регулярно контактують напряму з керівництвом РФ з керівництвом російських окупаційних військ на Донбасі”.

Бутусов вважає, що у них міг бути мотив для того, щоб зірвати операцію з захоплення найманців, і це має бути перевірено як ТСК, так і правоохоронними органами.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.

Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.

Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.