Про це у відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“Днями, як повідомили ЗМІ, колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу позбавили охорони. Може, учасники злочину мріють, щоб хтось знищив їм головного свідка державної зради? Я добре знаю послужний список цього офіцера, добре знаю, що він зробив для України та чим накапостив її ворогам. Вимагаю від Зеленського повернути охорону Бурбі як від особи, яка найбільш зацікавлена у безпеці цього розвідника“, – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що “ЄС” вимагає створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії із розслідування зриву спецоперації із затримки “вагнерівців”.

“Президент повинен дати вказівку “слугам” (нардепам від “Слуги народу”, – ред.) негайно подати кандидатури до цієї комісії, щоби не виникала підозра, що він покриває когось із свого близького оточення, або, не дай Боже, і самого себе”, – заявив Порошенко.

Політик додав, що готовий давати свідчення такій комісії.

“Правда в тому, що я у 2018 році дав санкцію на підготовку цієї найскладнішої в історії українських спецслужб операції. Правда в тому, що розвідка у взаємодії із західними партнерами її блискуче підготувала, до найдрібніших деталей. І гірка правда в тому, що в останні години перед арештом злочинців інформація про це утекла до Російської Федерації із Офісу українського президента. Влітку 2020-го, коли мене там не було вже більше року, це сталося. І це вже пряма відповідальність Володимира Зеленського”, – підсумував Порошенко.

(На відео – з 4:10)

Як відомо, днями у ЗМІ (виданні “Цензор.НЕТ”) з’явилася інформація, що колишнього голову ГУР Василя Бурба, який дав свідчення про провал операції із захоплення “вагнерівців” у Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. Крім того, Бурбу позбавили документів прикриття.

За даними джерел видання, президент Володимир Зеленський наказав змусити замовкнути свідків провалу спецоперації.

Це відбулося незабаром після того, як ексголова ГУР Міноборони, а також ряд інших високопоставлених офіцерів військової розвідки дали свідчення в Державному бюро розслідувань і Офісі генпрокурора, де повністю підтвердили факт зради і зриву спецоперації проти терористів “Вагнера” після наради в Офісі президента 24 липня.

Видання стверджувало, що напередодні виселення з будинку та зняття охорони із Бурбою зустрівся співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського. Він запропонував Бурбі посаду посла України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з “вагнерівцями”, відмову від інтерв’ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим.

В іншому випадку – Бурба отримав прямі погрози – виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних проваджень. Бурба відмовився від такої угоди.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.