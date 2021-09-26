Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Еліот Гіґґінс, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat, повідомив, що розслідування справи завершене і в даний час знаходиться на стадії написання.

“Через його складність та кількість доказів, які у нас є, процес написання займає багато часу, але ми дуже намагаємося підготувати текстову частину розслідування не пізніше кінця жовтня. Частково затримка була пов’язана з величезним обсягом серйозних розслідувань, над якими працює команда, які іноді вимагають пріоритетності перед іншими розслідуваннями. Але ми докладаємо всіх зусиль, щоб матеріал було опубліковано в найближчі тижні”, – розповів він.

Що стосується відео-частини розслідування, то, за словами Гіґґінса, вона вийде наступного року.

“Але, з огляду на затримки, я не хотів би називати конкретну дату”, – підсумував засновник Bellingcat.

#Букви звернулися за коментарем до Еліота Гіґґінса.

Справа “вагнерівців”

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

Розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat провели власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”.Впродовж місяця очікується вихід текстової версії розслідування, далі буде короткий документальний фільм. Також планується стрічка-розслідування тривалістю дві години, вона вийде не раніше наступного року.

Раніше сповіщалося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації. Грозєв інформував, що Bellingcat намагалися отримати офіційні коментарі близько пів року.

На початку вересня CNN опублікував розслідування про спецоперацію щодо “вагнерівців”, у якому спростував заяви президента Володимира Зеленського про непричетність України.

Тоді в ОП звинуватили телеканал у поширенні фейків, щоправда — лише через ЗМІ.

Незабаром парламентська ТСК, що розглядає справу “вагнерівців”, повідомила частину висновків щодо справи “вагнерівців”. 10 вересня розпочалося закрите засідання ТСК, яке триває досі.

На брифінгу, який відбувся посеред першого засідання, голова ТСК, депутатка “СН” Мар’яна Безугла оголосила деякі вже наявні висновки. ТСК визнала факт проведення Україною (а не іншими країнами, як сказав Зеленський) спеціального заходу, але не спецоперації з посадки літака із “вагнерівцями”.

Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.