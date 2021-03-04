У Національній поліції заявили, що не позбавляли державної охорони колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, який дав свідчення про провал спецоперації із захоплення російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Генерал-полковник Василь Бурба є особою, яка знаходиться під охороною, адже він виконував особливо важливі завдання для захисту Незалежності та територіальної цілісності України. В тому числі на території, тимчасово окупованій ворогом”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спецпідрозділи поліції цілодобово охороняють Василя Бурбу та членів його сім’ї. Вони перебуватимуть під охороною до тих пір, поки існуватиме загроза їх життю та здоров’ю.

Як відомо, днями у ЗМІ (виданні “Цензор.НЕТ”) з’явилася інформація, що колишнього голову ГУР Василя Бурба, який дав свідчення про провал операції із захоплення “вагнерівців” у Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. Крім того, Бурбу позбавили документів прикриття.

За даними джерел видання, президент Володимир Зеленський наказав змусити замовкнути свідків провалу спецоперації.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що Зеленський повинен негайно повернути державну охорону Василю Бурбі.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.