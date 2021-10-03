Про це президент України заявив під час брифінгу у Трускавці.
Журналістка телеканалу “Прямий” запитала, чи є правдивою інформація журналіста-розслідувача Bellingcat щодо того, що спецоперація із затримання бойовиків “Вагнера” зірвалася після проведення наради в Офісі президента. Також вона поцікавилася, чому Зеленського й інших учасників наради досі ні правоохоронці, ні тимчасова слідча комісія Ради не допитали.
Відповідь Володимир Зеленський почав зі згадування п’ятого президента Петра Порошенка:
“Мені здається, що власник цього телеканалу гетьман Порошенко. Мені здається, що він казав, що він брав участь в операції. Мені здається, що його і треба допитувати, він же брав участь. Я точно не брав участі в російській операції, в принципі в російських операціях не беру участь”, – заявив президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що обізнаний в усіх деталях спецоперації та в тому, що спілкувався з Олександром Лукашенком ще тоді, коли “вагнерівці” тільки заїхали на територію Білорусі:
“Моє обговорення питання “вагнерівців” було з паном Лукашенком телефоном, коли ці люди заїхали, наскільки мені відомо, автобусом, заїхали на територію Білорусі, я щось чув, що вони кудись згідно операції летіли… Я не знаю.. Але те, що я знаю, реальність – вони заїхали автобусом. Така, серйозна дуже операція — заїхали автобусами. Коли вони заїхали – ми прекрасно знали щодо справ цих людей, бойовиків, ця інформація давно є в державі”, – стверджує президент України.
Володимир Зеленський не заперечує, що спілкувався з Лукашенком у той день, і наголосив, що ця розмова відбувалася до затримання бойовиків. Також він додав, що знає чим самопроголошений президент Білорусі в той день займався:
“У мене була розмова з президентом Олександром Григоровичем Лукашенком. І я йому сказав: “Там у вас бойовики, у нас є інформація, вони.. ну, якісь деталі я йому говорив. І він мені сказав: “так, ми вивчимо це питання обов’язково. Ви ж знаєте, як товаришуємо ми, як товаришують наші держави.. і таке інше. Ми зробимо все можливе”. І все, і після цього все”, – стверджує президент.
“Була розмова, а навіщо вигадувати.. Він [Лукашенко, – прим.ред.] ще й мені сказав, що зараз у нього інтерв’ю з паном Гордоном. І це він мені сказав..
Не живіть, будь ласка, в іншому світі. Світ – він простіший. Не шукайте зради там, де її нема. І буде легше, причому, всім”, – додав Зеленський.
На відео з 29:30
Нагадаємо, як розвивалася історія “вагнерівців” – одного з найбільших скандалів в історії України.
Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня команда Bellingcat має оприлюднити текстове розслідування справи “вагнерівців”. Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав найбільшою помилкою української влади в історії з “вагнерівцями” замовчування проведення спецоперації.
Парламентська тимчасова слідча комісія у справі “вагнерівців” заявила, що викличе очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якщо “буде потреба”.
Примітно, що між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими Bellingcat є нестикування.
- У ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.
- Власне, за словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.