Президент Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив деталі спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", зокрема, як він попередив про це президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це президент України заявив під час брифінгу у Трускавці.

Журналістка телеканалу “Прямий” запитала, чи є правдивою інформація журналіста-розслідувача Bellingcat щодо того, що спецоперація із затримання бойовиків “Вагнера” зірвалася після проведення наради в Офісі президента. Також вона поцікавилася, чому Зеленського й інших учасників наради досі ні правоохоронці, ні тимчасова слідча комісія Ради не допитали.

Відповідь Володимир Зеленський почав зі згадування п’ятого президента Петра Порошенка:

“Мені здається, що власник цього телеканалу гетьман Порошенко. Мені здається, що він казав, що він брав участь в операції. Мені здається, що його і треба допитувати, він же брав участь. Я точно не брав участі в російській операції, в принципі в російських операціях не беру участь”, – заявив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що обізнаний в усіх деталях спецоперації та в тому, що спілкувався з Олександром Лукашенком ще тоді, коли “вагнерівці” тільки заїхали на територію Білорусі:

“Моє обговорення питання “вагнерівців” було з паном Лукашенком телефоном, коли ці люди заїхали, наскільки мені відомо, автобусом, заїхали на територію Білорусі, я щось чув, що вони кудись згідно операції летіли… Я не знаю.. Але те, що я знаю, реальність – вони заїхали автобусом. Така, серйозна дуже операція — заїхали автобусами. Коли вони заїхали – ми прекрасно знали щодо справ цих людей, бойовиків, ця інформація давно є в державі”, – стверджує президент України.

Володимир Зеленський не заперечує, що спілкувався з Лукашенком у той день, і наголосив, що ця розмова відбувалася до затримання бойовиків. Також він додав, що знає чим самопроголошений президент Білорусі в той день займався:

“У мене була розмова з президентом Олександром Григоровичем Лукашенком. І я йому сказав: “Там у вас бойовики, у нас є інформація, вони.. ну, якісь деталі я йому говорив. І він мені сказав: “так, ми вивчимо це питання обов’язково. Ви ж знаєте, як товаришуємо ми, як товаришують наші держави.. і таке інше. Ми зробимо все можливе”. І все, і після цього все”, – стверджує президент. “Була розмова, а навіщо вигадувати.. Він [Лукашенко, – прим.ред.] ще й мені сказав, що зараз у нього інтерв’ю з паном Гордоном. І це він мені сказав.. Не живіть, будь ласка, в іншому світі. Світ – він простіший. Не шукайте зради там, де її нема. І буде легше, причому, всім”, – додав Зеленський.

На відео з 29:30

Нагадаємо, як розвивалася історія “вагнерівців” – одного з найбільших скандалів в історії України.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня команда Bellingcat має оприлюднити текстове розслідування справи “вагнерівців”. Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав найбільшою помилкою української влади в історії з “вагнерівцями” замовчування проведення спецоперації.

Парламентська тимчасова слідча комісія у справі “вагнерівців” заявила, що викличе очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якщо “буде потреба”.

Примітно, що між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими Bellingcat є нестикування.