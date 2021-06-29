“Європейська Солідарність” та інші опозиційні фракції відкличуть своїх представників з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, якщо влада буде маніпулювати справою “вагнерівців”.

Про це на брифінгу заявили народні депутати з фракцій партій “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв, “Голос” Роман Костенко та “Батьківщина” Сергій Євтушок, інформує пресслужба “ЄС”.

“На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана”, – зауважив Ар’єв.

Крім того, депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи. Однак, за словами Ар’єва, зараз ТСК не включає у свій порядок денний питання “вагнерівців” на першому місці, хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування цієї справи.

“Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання “вагнерівців”, – повідомив Ар’єв.

Нардеп наголосив, що у них є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам, оскільки “парламент в частині монобільшості керується з Банкової та не є самостійним”.

“І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання “вагнерівців”, питання розгляду зради й зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, попри всі усні обіцянки”, – заявив Ар’єв.

Роман Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по “вагнерівцям” зі змінами до постанови про створення цієї комісії.

“Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються. А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі і знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов’язково і вона буде оприлюднена”, – наголосив Ар’єв.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Розслідування справи “вагнерівців”

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

29 вересня у Верховній Раді України вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосувалася створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі “вагнерівців”.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов зазначав, що постанова про створення ТСК у справі “вагнерівців” блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

У лютому з’явилася інформація, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

19 травня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”. Представляючи документ з парламентської трибуни, очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

Представники “Голосу”, “ЄС” та “Батьківщини” призначили своїх представників до Тимчасової слідчої комісії з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”, попередньо домовившись про закріплення вимоги, що розслідування справи “вагнерівців” буде в пріоритеті.

Крім цього, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat проводять власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів розслідувачам Bellingcat стосовно провалу спецоперації.

За словами п’ятого президент України, лідера “ЄС” Петра Порошенка, Netflix зніме фільм про справу “вагнерівців”.