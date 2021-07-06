Справа «вагнерівців»: Порошенко готовий прийти на засідання ТСК разом із Зеленським

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для обговорення справи “вагнерівців”. Однак за певної умови.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Зокрема, Порошенко прийде на засідання ТСК, якщо питання зриву спецоперації із затримання “вагнерівців” і зливу росіянам секретної інформації про неї буде офіційно включено до предмета діяльності цієї ТСК.

“Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – “Слуга народу” і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. Сьогодні позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора “вагнерівцями” займатися не буде, бо їм це не потрібно”, – констатував Порошенко.

Він зазначив, що “ЄС” висунула пропозицію створити окрему слідчу комісію, або включити до предмета відання чинної слідчої комісії справу “вагнерівців”. За його словами, це потрібно для того, щоб захистити від переслідувань владою українських воїнів та розвідників, які свідчитимуть, зокрема надаватимуть цілком таємну інформацію.

“Ми проголосуємо за доповнення до предмета відання будь-якої слідчої комісії, включивши туди справу “Вагнера”. Ми надамо своїх представників, і я хочу подякувати і “Голосу”, і “Батьківщині” за спільну об’єднану позицію в цьому питанні”, – зазначив Порошенко.

Він також запропонував зробити це першим питанням порядку денного наступного засідання Верховної Ради.

Порошенко нагадав, що бувши главою держави та Верховним Головнокомандувачем, він надав санкцію на проведення цієї спецоперації, яку згодом Зеленський зірвав. На його думку, його участь у засіданні комісії буде ефективнішою, якщо одночасно туди прибуде й Зеленський.

“Особливо це стає актуальним після інтерв’ю Зеленського. Так само як я – п’ятий президент – погоджуюся прийти, так і шостий президент має прийти й дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії”, – резюмував Порошенко.