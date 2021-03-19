Журналіст Вахтанг Кіпіані виграв суд проти лідера партії "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука, який намагався заборонити книгу "Справа Василя Стуса".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції – Дарницького районного суду Києва.

“Слава Україні! Ми виграли справу”, – йдеться в повідомленні.

Кіпіані також додав, що адвокат Медведчука Ігор Кириленко не прибув на засідання. Колегія суддів вирішила проводити засідання без представника позивача, оскільки він був належно повідомлений про дату суду.

Нагадаємо, у вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність. Пізніше він подав до суду на Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у цій справі.

Але після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;

на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;

на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;

на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;

на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;

на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагменти з книги. А заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”. Після цього українські користувачі Мережі поглузували над Медведчуком. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендувало книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” до прочитання, а голова міністерства Олександр Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек, поки скандальна справа про заборону книги знаходиться в апеляції.

Пізніше стало відомо, що у додатковий тираж книги “Справа Василя Стуса” увійде рішення Дарницького райсуду Києва про її заборону.