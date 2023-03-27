Адвокати загиблого активіста Романа Ратушного виграли суд проти бізнесмена Геннадія Корбана у справі забудови Протасового Яру. Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь Ратушного та київської громади.

Про це повідомила громадська ініціатива “Захистимо Протасів Яр” у Facebook.

Суд скасував рішення першої інстанції і повністю відмовив у задоволенні позову Корбану, причетному до ТОВ “Дайтона Груп”. Бізнесмен позивався проти нині покійного активіста Романа Ратушного та ініціативи “Захистимо Протасів Яр” через їхнє протистояння його спробі забудувати Протасів Яр. Корбан вимагав видалити з їхніх сторінок у соцмережах майже всі згадки про себе, зокрема про погрози.

Адвокати “Захистимо Протасів Яр” не дозволили викинути зі справи Романа Ратушного після його загибелі. Замість активіста виступили його батьки.

“Верховний Суд підтвердив, що у таких справах правонаступництво допускається. Тому позиція Роми звучала сьогодні (23 березня, – ред.) в суді через його адвоката, який тепер є адвокатом його батьків”, – зазначили в ГІ “Захистимо Протасів Яр”.

Довідка. У 2019 році замість історичної зеленої зони Протасів Яр планували звести житловий комплекс. Забудовниками виявилася дніпровська компанія ТОВ “Дайтон груп”, бенефіціари якої – Геннадій Корбан та Олег Левін.

Роман Ратушний разом з мешканцями мітингували проти планів забудувати місцевість. Хлопець очолив громадську ініціативу “Захистимо Протасів Яр”, влаштовував акції протесту, велопробіги та автопробіги з громадою Протасового Яру.

Активіст заявляв, що йому стали надходити погрози. Сам Корбан стверджував, що не має стосунку до забудови, а Ратушному погрожували з фейкового акаунта.

Активіст неодноразово звертався до міської влади. Також він подавав позови у суди щодо незаконної забудови зеленої зони.

Розвідник 93 ОМБр “Холодний яр” Роман Ратушний загинув під Ізюмом 9 червня 2022 року. Він брав участь у боях під Києвом, на Сумщині та під Ізюмом. Роман Ратушний брав участь у Революції Гідності, коли йому було лише 15 років.

16 червня у Києві Протасовим Яром проїхав траурний кортеж, в якому везли загиблого на війні активіста Романа Ратушного.