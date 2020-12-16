Генеральний прокурор Ірина Венедіктова увійшла в групу прокурорів у справі про можливі зловживання представників влади разом із посадовими особами Федерації футболу України (ФФУ).

Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

“Наступне кримінальне провадження, в якому я хочу розібратись і взяти під контроль хід слідчих дій – справа про можливі злочини представників законодавчої та виконавчої влади разом із службовими особами Федерації футболу України. Свого часу справа була дуже гучною, супроводжувалась журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець”, – зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що провела спільну нараду з детективами Національного антикорупційного бюро та співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури “з метою визначення перспектив і в цій справі”.

“Скажу відверто, у мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тому, з сьогоднішнього дня я в групі прокурорів. Як тільки отримаю матеріали справи, визначу конкретний план слідчих дій, спрямований на досягнення результату. Вірю, що спільними зусиллями відкриємо рахунок”, – додала Венедіктова.

Як відомо, в червні 2018 року НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям. Розслідування детективи НАБУ почали після матеріалів у ЗМІ.

Зокрема, в травні 2018 року в сюжеті “Наші гроші” йшлося про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних полів комерційним заводом. У розслідуванні фігурував голова ФФУ Андрій Павелко.

У червні 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в будівлі Української асоціації футболу (колишня ФФУ) в рамках цієї справи.