Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко заявив, що з огляду на поточні дії РФ, церква благословляє застосовування зброю.

Про це він сповістив під час брифінгу.

Відповідачючи на питання журналістів стосовно ставлення церкви застосування зброї населенням у разі зовнішньої агресії Драбинко зауважив, що “все просто”.

“Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися. Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт – ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави”, – наголосив митрополит.

Зауважимо, Олександр Драбинко – архієрей Православної церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський. Автор праць на тему розколу в українському православ’ї та автокефалії. Один з колишніх лідерів проукраїнського крила УПЦ МП.