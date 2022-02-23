Про це він сповістив під час брифінгу.
Відповідачючи на питання журналістів стосовно ставлення церкви застосування зброї населенням у разі зовнішньої агресії Драбинко зауважив, що “все просто”.
“Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися. Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт – ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави”, – наголосив митрополит.
Зауважимо, Олександр Драбинко – архієрей Православної церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський. Автор праць на тему розколу в українському православ’ї та автокефалії. Один з колишніх лідерів проукраїнського крила УПЦ МП.
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