Про це повідомляє видання “Громадське“, посилаючись на адвоката фігуранта Володимира Сергета.

Як відомо, Павловського звинувачували в тому, що він знав про те, що на активістку готували напад, проте приховував це. У вересні Павловський попросив суд затвердити його заяву щодо визнання провини.

Також Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення проти ймовірних замовника та організатора нападу — Владислава Мангера та Олексія Левіна.

Вже 16 жовтня, після судових засідань у Києві, Приморський райсуд Одеси виніс Павловському вирок: два роки позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.

Однак після цього Павловський надалі перебував під вартою, оскільки є фігурантом ще двох кримінальних проваджень — щодо викрадення авто та створення злочинної організації, яка займалася залякуванням людей, пошкодженням їх майна, влаштовувала масові заворушення.

24 листопада сплинув термін його тримання під вартою, однак прокуратура не вимагала його продовження. Таким чином Павловський опинився на волі.

Офіс генерального прокурора поки не коментував причини відмови від продовження строку тримання під вартою для Павловського.

Також на волі тепер свідок у справі Гандзюк Валерій Одінцов, який проходив підозрюваним у справі щодо викрадення транспортних засобів.