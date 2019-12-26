Сьогодні, 26 грудня, Апеляційний суд Києва планує розглянути скаргу екс-"беркутівців", яких звинувачують у розстрілах на Майдані.

Про це пише видання INSIDER, посилаючись на власні джерела.

Зокрема, колишні працівники спецпідрозділу “Беркут” мають намір оскаржити свої запобіжні заходи.

Зазначається, що Святошинський суд Києва передасть документи стосовно обвинувачених до Апеляційного суду Києва не пізніше 13 години. Це свідчить про те, що розглядати апеляцію готуються сьогодні.

В свою чергу, потерпілі у справі повідомили, що хочуть бути присутніми на розгляді апеляції захисту і подадуть таке клопотання до Апеляційного суду.