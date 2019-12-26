Про це пише видання INSIDER, посилаючись на власні джерела.
Зокрема, колишні працівники спецпідрозділу “Беркут” мають намір оскаржити свої запобіжні заходи.
Зазначається, що Святошинський суд Києва передасть документи стосовно обвинувачених до Апеляційного суду Києва не пізніше 13 години. Це свідчить про те, що розглядати апеляцію готуються сьогодні.
В свою чергу, потерпілі у справі повідомили, що хочуть бути присутніми на розгляді апеляції захисту і подадуть таке клопотання до Апеляційного суду.
- У серпні поточного року під час розгону демонстрації в Москві журналісти помітили спецназівця Сергія Кусюка, який брав участь в силовому розгоні студентів на самому початку Революції Гідності.
- Раніше колишній командир спецпідрозділу внутрішніх військ “Омега” Анатолій Стрельченко дав в суді свідчення у справі про масові розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року.