Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який стосується процедури заочного засудження. Це потрібно для розгляду в судах "справ Майдану".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2164 проголосували 299 нардепів.

Згідно із пояснювальною запискою, документ “розроблений з метою забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою уникнення кримінальної відповідальності виїхали чи перебувають в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України”.

“Й досі винних у розстрілі людей на Інститутській не засуджено… Великий суспільний запит на засудження Януковича, Захарченка та інших, тобто замовників та організаторів цих страшних злочинів, ще існує. Ми маємо на нього відповісти”, – зазначив, представляючи документ, його ініціатор, нардеп від “Слуги народу” Владлен Неклюдов.

Він уточнив, що в діючому Кримінальному процесуальному кодексі України спеціальне досудове розслідування має прив’язку до оголошення особи в міжнародний розпуск. Відтак органи досудового розслідування залежні від того, чи виставить Інтерпол “так звану червону картку”.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому з’явиться можливість заочного засудження без оголошення у міжнародних розшук Інтерполу або міждержавний розшук по країнам СНД. Відтак, можна буде заочно засудити винних у розстрілах на Майдані, які втекли з України.

Проєктом закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Передбачається визначити дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

• якщо “місцезнаходження підозрюваного невідоме”;

• якщо “підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України”.

Клопотання про тримання під вартою можна буде розглядати за відсутності особи (при наявності постанови про її розшук). Розмір застави при цьому встановлюватися не буде.

Пропонується визначити підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

• ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

• винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, зазначених вище.

Ряд нардепів (зокрема від “Європейської Солідарності” та “Голосу” під час обговорення документа заявляли про необхідність його доопрацювання до другого читання: зокрема обмежити його дію лише періодом Революції Гідності. Тобто розділити питання, які стосуються Майдану й притягнення до відповідальності режиму Януковича, від інших питань, які до подій 2013 – 2014 років не мають відношення.