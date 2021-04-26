Справу Гладковського-молодшого передали до суду

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Гладковського підозрюють в отриманні 950 тис. грн хабаря за вплив на ухвалення рішення гендиректором компанії “Укрспецекспорт”.

“26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно особи, якій інкримінують одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором Державної компанії “Укрспецекспорт”. Йдеться про одного з восьми ймовірних учасників корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК “Укроборонпром” із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання”, – йдеться в повідомленні.

Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України (“Зловживання впливом”).

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Із них дві особи засуджено, четверо — на лаві підсудних. Ще двоє залишаються підозрюваними.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня НАБУ оголосило Ігоря Гладковського в розшук, вмотивувавши це тим, що він тричі не з’явився для отримання обвинувального акта у справі щодо зловживання впливом, пов’язаній з компанією “Оптимумспецдеталь” та держконцерном “Укроборонпром”.

Справа “Оптимумспецдеталь”