Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо так званого "луцького терориста", який вранці 21 липня захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Слідством встановлено, що місцевий мешканець, маючи при собі автомат Калашникова, боєприпаси та вибухові пристрої, 21 липня 2020 року у центрі Луцька захопив у заручники 13 людей – водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх 12 годин.

Зазначається, що упродовж дня обвинувачений здійснював постріли із наявної в нього зброї, вчинив вибух гранати поблизу службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців, посягаючи на їхні життя.

Чоловікові інкримінують обвинувачення за статтями ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 та ст. 348 КК України, зокрема:

захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій;

вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;

примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

незаконне заволодіння транспортним засобом; замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Нагадаємо, вранці 21 липня на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.