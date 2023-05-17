У мережі з'явилася інформація, що нібито наркодилера Юрія Чернецького, колишня дружина якого нещодавно публікувала роботу ППО в Києві, випустили з-під варти. У Київській міській прокуратурі пояснили, що скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосується іншого кримінального провадження, фігурантом якого є затриманий.

Джерело: Печерський районний суд міста Києва, речниця прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Зокрема, у Telegram-каналі “Київ оперативний” опублікували ухвалу Печерського райсуду Києва, в якій повідомляється про закриття провадження у зв’язку з завершенням строку досудового розслідування. Водночас скасовано також і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований щодо Чернецького.

Натомість у Київській міській прокуратурі пояснили, що злочинець продовжує перебувати під вартою відповідно до вироку суду першої інстанції, де йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Стосовно ухвали від 16 травня, то це рішення прийнято щодо іншого кримінального провадження, в якому Чернецькому також було повідомлено про підозру за аналогічними фактами.

Нагадаємо, у столиці засуджено до 5 років позбавлення волі відомого наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. Інформацію підтвердила речниця Київської міської прокуратури у коментарі УП.

У 2020 році Юрія Чернецького вже затримували за підозрою у продажу наркотиків. Тоді його відпустили під заставу у 2 млн грн. Чоловік володіє мережею барбершопів та є батьком п’ятьох дітей.