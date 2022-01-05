Київський апеляційний суд визначив, яка інстанція розглядатиме кримінальне провадження щодо високопосадовців окупаційної влади у Криму. Справою опікуватиметься Деснянський райсуд столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

У справі фігурує колишня так звана “прокурорка” окупованого Криму Наталія Поклонська, а також прем’єр-міністр окупаційної влади Сергій Аксьонов.

“5 січня 2022 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про визначення підсудності обвинувального акта одному з районних судів міста Києва, на підставі ЗУ про “забезпечення прав території України” у відношенні громадян А., К., громадянки П., громадян Д., А., М., Т., та З. задоволено, обвинувальний акт направлено в Деснянський районний суд міста Києва”, — йдеться у повідомленні суду.

У грудні 2021 року українські правоохоронці офіційно завершили розслідування щодо керівників окупаційної влади Криму.

Окрім Поклонської та Аксьонова також є такі самопроголошені посадовці окупованого Криму, як голова Держради Володимир Константинов, ексочільник головного управління СБУ Петро Зима, голова Севастопольської міськради Юрій Дойников.

Їм інкримінують державну зраду, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення злочинної організації, а також участь у ній.

Раніше Київський апеляційний суд дозволив затримання колишнього голови кримської окупаційної прокуратури Наталії Поклонської та голови кримської окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання їм запобіжного заходу.