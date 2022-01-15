Відповідальним за смерть 20 курсантів військового університету та шести членів екіпажу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство обвинувачує колишнього командувача Повітряних сил Збройних Сил України, ексначальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, екскомандира військової частини А4104, двох його заступників та екскерівника польотів військової частини А4104 у недбалості, через яку сталася катастрофа.

Авіатроща відбулася 25 вересня 2020 року на Харківщині поруч із військовим аеродромом Чугуєва. У ній загинуло шість членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Слідчі ДБР звинувачують підозрюваних у порушення правил польотів: ідеться про порушення правил підготовки до польоту та експлуатації літака.

“Під час проведення навчальних польотів на авіаційному аеродромі військової частини А4104 кількість курсантів на літаку Ан-26Ш перевищувала установлену норму”, – зазначили у ДБР.

Як стверджують у відомстві, через це на підльоті до посадкової смуги військовий літак втратив висоту й упав.

У ДБР зазначили, що якщо суд доведе провину підозрюваних, їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.