Covid-19 Україна

оновлено 28.12.2020 о 20:02

Всього:

1030374 (+4385)

Хворіють:

346796 (+4385)

Вилікувались:

665729 (+7191)

Померло:

17849 (+75)

21:25 Уряд оновив структуру місцевих держадміністрацій: що зміниться
20:43 В Україні запустили електронні прописки 
20:27 Миколаївські правоохоронці провели обшук у міськраді: відео
20:00 Шмигаль доручив провести аудит формування тарифу на газ
19:43 Справу щодо сина Гладковського передали до суду
19:24 Кабмін дав старт створенню окремого Міністерства аграрної політики
18:58 У Львові туристу загрожує до 5 років в'язниці за появу у шапці з символікою СРСР
17:54 У Фінляндії виявили новий штам COVID-19
17:51 У Китаї ув'язнили журналістку, що висвітлювала спалах епідемії в Ухані
17:33 З'явився новий український тизер фільму Вуді Аллена «Фестиваль Ріфкіна»
16:29 У МОН назвали подробиці реєстрації на пробне ЗНО-2021
16:10 Катастрофа літака МАУ: Іран наполягає, що передав Україні техзвіт
15:51 На акції під Мінрегіоном побили поліцейського: відкрито провадження
15:19 Зеленський, Яник, Імперія і Шанель — рідкісні імена, якими українці називали дітей у 2020 році
15:06 По $300 безробітним і мораторій на виселення: Трамп підписав пакет економічної допомоги
14:21 Жителів Сіднея просять з дому дивитися традиційний новорічний феєрверк
14:18 Стало відомо, що українці хотіли би отримати в подарунок на новий рік — опитування
Партнерський матеріал
13:47 Легендарні лінійки годинників Longines
13:14 Боєць ЗСУ отримав поранення через обстріл бойовиків на Донбасі
12:10 Кількість ПЛР-тестувань знизилася, бо в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген — Степанов
10:11 AstraZeneca заявила про вдосконалення своєї вакцини проти COVID-19
09:21 Трамп нарешті підписав пакет заходів з підтримки економіки під час епідемії
08:42 За минулу добу в Україні зафіксовано 4 385 нових випадків COVID-19
08:26 Поліція назвала ім’я підозрюваного у вибуху в Нешвіллі
08:00 Перший в світі термоядерний реактор встановив рекорд підтримки температури
07:38 28 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 28 грудня в Україні прогнозують дощі, пориви вітру до 30 м/с

Справу щодо сина Гладковського передали до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило слідство стосовно Ігоря Гладковського - сина колишнього заступника глави Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Понеділок, 28 грудня 2020, 19:43

Про це повідомили в НАБУ.

“Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії “Укрспецекспорт”. 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, – йдеться у повідомленні.

Особа підозрюваного не розкривається. За даними агентства “Укрінформ”, це — Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015−2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК Укроборонпром із використанням компанії Оптимумспецдеталь.

У НАБУ повідомили, що це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

У НАБУ відзначають, що слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Із них дві особи засуджені, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

У межах розслідування встановили, що за час дії схеми за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”, ДК “Укроборонпрому” поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

  • 8 липня 2020 адвокат Руслан Волинець опублікував рішення суду про визнання невірогідною інформації журналістів щодо причетності Ігоря Гладковського до корупції в Укроборонпромі.
Теги: Гладковський, НАБУ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись