Справу щодо сина Гладковського передали до суду

Про це повідомили в НАБУ.

“Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії “Укрспецекспорт”. 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, – йдеться у повідомленні.

Особа підозрюваного не розкривається. За даними агентства “Укрінформ”, це — Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015−2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК Укроборонпром із використанням компанії Оптимумспецдеталь.

У НАБУ повідомили, що це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

У НАБУ відзначають, що слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Із них дві особи засуджені, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

У межах розслідування встановили, що за час дії схеми за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”, ДК “Укроборонпрому” поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.