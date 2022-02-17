Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
За даними слідчих, Шаповалов спільно з іншим екскерівництвом “Беркуту” виконував злочинний наказ київського МВС від 18 лютого 2014 року щодо “терористичного акту” проти українців, які брали участь у Революції Гідності.
“Для цього він у співучасті з іншими керівниками ПМОП “Беркут” за відсутності законних підстав, забезпечив протиправне невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян”, – наголосили у пресслужбі.
Внаслідок протиправних дій, як встановили слідчі з ДБР, 3 особи загинули, 10 отримали тяжкі тілесні ушкодження, 32 – середньої тяжкості й 66 – легкі травми. Наразі Шаповалову інкримінують вчинення злочинів за 8 статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- перевищення влади;
- терористичний акт;
- умисне вбивство;
- умисні тілесні ушкодження;
- виконання незаконного наказу;
- незаконне перешкоджання проведенню мітингів;
- керування злочином;
- замах на злочин.
Власне ж екскомандир наразі в міжнародному розшуку. Спеціальне досудове розслідування триває.
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