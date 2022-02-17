Суддя Печерського райсуду Києва обрав запобіжний захід екскомандирові "Беркуту" з Харківщини Віктору Шаповалову. Його мають взяти під варту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

За даними слідчих, Шаповалов спільно з іншим екскерівництвом “Беркуту” виконував злочинний наказ київського МВС від 18 лютого 2014 року щодо “терористичного акту” проти українців, які брали участь у Революції Гідності.

“Для цього він у співучасті з іншими керівниками ПМОП “Беркут” за відсутності законних підстав, забезпечив протиправне невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян”, – наголосили у пресслужбі.

Внаслідок протиправних дій, як встановили слідчі з ДБР, 3 особи загинули, 10 отримали тяжкі тілесні ушкодження, 32 – середньої тяжкості й 66 – легкі травми. Наразі Шаповалову інкримінують вчинення злочинів за 8 статтями Кримінального кодексу України, а саме:

перевищення влади;

терористичний акт;

умисне вбивство;

умисні тілесні ушкодження;

виконання незаконного наказу;

незаконне перешкоджання проведенню мітингів;

керування злочином;

замах на злочин.

Власне ж екскомандир наразі в міжнародному розшуку. Спеціальне досудове розслідування триває.