Президент України Володимир Зеленський у коментарі щодо відставки Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії назвав його "справжнім другом України".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Також президент України додав, що він упевнений, що політика Великої Британії щодо України найближчим часом не зміниться, попри відставку Бориса Джонсона.

“Україна багато чого отримала від відносин з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, перш за все військову підтримку”, – сказав Володимир Зеленський у інтерв’ю CNN.

Натомість у своїй промові про відставку, Борис Джонсон згадав про роль Великої Британії у підтримці України під час повномасштабної війни. Також він наголосив на тому, що Велика Британія й надалі буде боротися за свободу України стільки, скільки буде необхідно.

“Дозвольте мені звернутися до народу України та сказати, що я знаю, що Велика Британія буде продовжувати підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки буде потрібно”, – заявив Борис Джонсон.

Натомість президент України Володимир Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Борисом Джонсоном для того, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії.

Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців. О 14 годині за Києвом Борис Джонсон вийшов до журналістів та заявив про свою відставку одразу з двох посад: голови британського уряду та очільника Консервативної партії.